«Север» расширяет зону контроля сразу у четырёх населённых пунктов под Харьковом

Российские подразделения ведут бои за расширение зоны контроля сразу у четырёх населённых пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населённых пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Польная и Приколотное Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Боевые действия на этом участке ведут подразделения группировки войск «Север».

Ранее Life.ru сообщал, что с 5 сентября российские войска взяли под контроль девять населённых пунктов в Харьковской области. В ведомстве также заявляли о расширении зоны контроля на 152 квадратных километра.