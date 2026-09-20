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Опубликовано 20 сентября, 08:26

«Север» расширяет зону контроля сразу у четырёх населённых пунктов под Харьковом

ВС РФ расширяют зону контроля у четырёх сёл в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские подразделения ведут бои за расширение зоны контроля сразу у четырёх населённых пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населённых пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Польная и Приколотное Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Боевые действия на этом участке ведут подразделения группировки войск «Север».

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Ранее Life.ru сообщал, что с 5 сентября российские войска взяли под контроль девять населённых пунктов в Харьковской области. В ведомстве также заявляли о расширении зоны контроля на 152 квадратных километра.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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