«Север» расширяет зону контроля сразу у четырёх населённых пунктов под Харьковом
ВС РФ расширяют зону контроля у четырёх сёл в Харьковской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские подразделения ведут бои за расширение зоны контроля сразу у четырёх населённых пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населённых пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Польная и Приколотное Харьковской области», — заявили в ведомстве.
Боевые действия на этом участке ведут подразделения группировки войск «Север».
Ранее Life.ru сообщал, что с 5 сентября российские войска взяли под контроль девять населённых пунктов в Харьковской области. В ведомстве также заявляли о расширении зоны контроля на 152 квадратных километра.
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