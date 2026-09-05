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Опубликовано 5 сентября, 15:53

Минобороны РФ сообщило об ударах по предприятию и судну в Одесской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска нанесли удары по предприятию в Киевской области и сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в Борисполе Киевской области был поражён объект ООО «Блэк Аммо», который, как утверждает Минобороны, занимается производством, закупкой и поставками боеприпасов и взрывчатых веществ для силовых структур Украины.

Кроме того, российское военное ведомство заявило об ударе по сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. Судно перевозило военно-техническое имущество, поставленное украинской армии западными странами. Других подробностей операции, включая тип применённых средств поражения и масштабы повреждений объектов, в сообщении ведомства не приводится.

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Юрий Лысенко
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