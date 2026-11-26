Российские войска в ночь на 26 ноября нанесли удар по промышленному предприятию «Химволокно» в Киеве. По данным Минобороны России, на заводе выпускали компоненты для боевых частей беспилотников средней и большой дальности.

Предприятие стало одной из целей массированного ночного удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Завод уже фигурировал в сводках российского оборонного ведомства. Так, 19 октября Минобороны РФ сообщало об ударе по предприятию «Химволокно», а также другим объектам украинского ВПК.

Ранее ВС РФ поразили предприятие по выпуску компонентов ракетного топлива в Броварах Киевской области, сообщало Минобороны России.