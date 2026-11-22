Минобороны РФ сообщило об уничтожении пусковой установки «Нептун»
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Российские войска за минувшие сутки уничтожили пусковую установку украинского берегового ракетного комплекса «Нептун». Кроме того, удары были нанесены по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.
«Уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сводке Минобороны.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских войск по складу крылатых ракет ВСУ в Николаевской области. По данным Минобороны РФ, объект находился в населённом пункте Березнеговатое и использовался для хранения вооружения. В ведомстве заявили, что склад был поражён в ходе ударов по военной инфраструктуре Украины.