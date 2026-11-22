Российские войска за минувшие сутки уничтожили пусковую установку украинского берегового ракетного комплекса «Нептун». Кроме того, удары были нанесены по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

«Уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сводке Минобороны.