Российские войска нанесли удар по складу с крылатыми ракетами ВСУ в Николаевской области. По данным Минобороны РФ, объект находился в населённом пункте Березнеговатое и использовался для хранения вооружения, предназначенного для атак на гражданские объекты на территории России.

«В Николаевской области: склад населённого пункта Березнеговатое, используемый для хранения крылатых ракет, применяемых для ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. По данным Минобороны, под удар тогда попали объекты в Киеве, Запорожье, Черкасской и Днепропетровской областях.