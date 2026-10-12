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Опубликовано 12 октября, 10:20

Минобороны РФ создало сервис для обучения военных нейросетей на видео с дронов

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Минобороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения на материалах объективного контроля применения беспилотников. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В МО РФ создан сервис, предоставляющий доступ разработчикам беспилотных систем к данным объективного контроля боевого применения дронов с целью обучения нейросетей военного назначения», — заявили в министерстве.

Новый сервис открывает разработчикам доступ к специализированному хранилищу с подготовленными видеоматериалами. В него входят записи результатов применения FPV-дронов, а также беспилотников коптерного и самолётного типов.

Такие материалы могут использоваться для обучения и совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в беспилотных системах. Других подробностей о работе сервиса в сообщении ведомства не приводится.

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Татьяна Миссуми
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