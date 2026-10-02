Минобороны России показало прыжок разведчика ВДВ с высоты 6 км

Разведчики ВДВ десантировались с высоты шесть тысяч метров во время учений «Центр-2026». Прыжок одного из бойцов, снятый от первого лица, показало Минобороны России.

Видео © Telegram/Минобороны России

Камера запечатлела первые секунды после выхода из самолёта, полёт под раскрытым куполом и приближающуюся землю. После приземления разведчики скрытно выдвинулись в тыл условного противника. Затем десантники организовали огневые засады и приступили к штурму учебного населённого пункта с нескольких направлений.

Подразделения отработали весь цикл действий — от разведки местности до зачистки объектов. Поддержку штурмовым группам оказывали противотанковые расчёты, мобильные огневые группы и робототехнические комплексы.

На основном этапе «Центра-2026» задействовали около шести тысяч военнослужащих. На Чебаркульский полигон также вывели порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотников и свыше 60 роботизированных систем. Всего задачи учений выполняют более 47 тысяч военных на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Манёвры завершатся 3 октября.

После основного этапа Владимир Путин встретился с иностранными военными атташе на Чебаркульском полигоне.