Минобороны России пообещало «жаркую ночь» ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K
Минобороны РФ опубликовало предупреждение о предстоящей «жаркой» ночи. В ведомстве сообщили, что российские военные продолжают работу.
«Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», — говорится в заявлении.
Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки российские войска поразили цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников. Удары также были нанесены по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ. Среди целей — склады боеприпасов. Кроме того, под огонь попали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.