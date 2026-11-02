«Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки российские войска поразили цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников. Удары также были нанесены по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ. Среди целей — склады боеприпасов. Кроме того, под огонь попали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.