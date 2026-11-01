Перебои с электричеством затронули сразу 12 населённых пунктов Тернопольской области на западе Украины. Глава областной военной администрации Тарас Пастух сообщил о полном или частичном обесточивании этих территорий.

Причиной отключений стало повреждение энергетического объекта в Кременецкой общине. При этом чиновник не уточнил, какое именно сооружение вышло из строя. Информацию о масштабах разрушений электроснабжения он также не привёл.