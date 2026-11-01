В 12 населённых пунктах на западе Украины пропало электричество
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Перебои с электричеством затронули сразу 12 населённых пунктов Тернопольской области на западе Украины. Глава областной военной администрации Тарас Пастух сообщил о полном или частичном обесточивании этих территорий.
Причиной отключений стало повреждение энергетического объекта в Кременецкой общине. При этом чиновник не уточнил, какое именно сооружение вышло из строя. Информацию о масштабах разрушений электроснабжения он также не привёл.
Ранее Life.ru сообщал о повреждении двух энергетических объектов в Тернопольской области. Инцидент произошёл 17 октября в Кременецком районе, где после ударов вспыхнули пожары. Глава региональной администрации Тарас Пастух тогда подтвердил повреждения инфраструктуры, однако подробностей о состоянии оборудования не раскрыл.