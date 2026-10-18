В Тернопольской области повреждён энергообъект, часть жителей осталась без света

Часть жителей Тернопольской области на западе Украины осталась без электричества после повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Перебои с энергоснабжением зафиксированы на фоне продолжающейся воздушной тревоги. О последствиях происшествия сообщил в своём Telegram-канале представитель областной военной администрации Тарас Пастух.

По имеющимся сведениям, повреждения получил энергообъект в Кременецком районе. Из-за нарушения работы оборудования подача электричества некоторым потребителям была прекращена. Точное количество обесточенных домов пока не называется.

Энергетики приступили к устранению последствий происшествия и восстановлению повреждённых сетей. Сроки полного возвращения электроснабжения пока неизвестны.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении сразу двух энергетических объектов в Тернопольской области. По информации местных властей, на территории пострадавших объектов возникли возгорания, к ликвидации которых привлекли экстренные службы.