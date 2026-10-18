Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 11:03

В Тернопольской области повреждён энергообъект, часть жителей осталась без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Часть жителей Тернопольской области на западе Украины осталась без электричества после повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Перебои с энергоснабжением зафиксированы на фоне продолжающейся воздушной тревоги. О последствиях происшествия сообщил в своём Telegram-канале представитель областной военной администрации Тарас Пастух.

По имеющимся сведениям, повреждения получил энергообъект в Кременецком районе. Из-за нарушения работы оборудования подача электричества некоторым потребителям была прекращена. Точное количество обесточенных домов пока не называется.

Энергетики приступили к устранению последствий происшествия и восстановлению повреждённых сетей. Сроки полного возвращения электроснабжения пока неизвестны.

Пушилин: В Доброполье ВС РФ проверяют подвалы и убежища в поисках мирных жителей
Пушилин: В Доброполье ВС РФ проверяют подвалы и убежища в поисках мирных жителей

Ранее Life.ru сообщал о повреждении сразу двух энергетических объектов в Тернопольской области. По информации местных властей, на территории пострадавших объектов возникли возгорания, к ликвидации которых привлекли экстренные службы.

Больше новостей о ситуации в зоне боевых действий и заявлениях военного командования — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar