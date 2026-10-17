В Тернопольской области Украины повреждены два энергообъекта

Два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения в Тернопольской области на западе Украины, на месте возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Тарас Пастух.

По словам чиновника, повреждения зафиксированы в Кременецком районе региона. Других подробностей он не привёл.