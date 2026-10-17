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Регион
Опубликовано 17 октября, 21:30

В Тернопольской области Украины повреждены два энергообъекта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения в Тернопольской области на западе Украины, на месте возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Тарас Пастух.

По словам чиновника, повреждения зафиксированы в Кременецком районе региона. Других подробностей он не привёл.

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Ранее российские военные поразили электроподстанцию в населённом пункте Колодное Тернопольской области. По информации Минобороны РФ, этот объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности Украины.

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Юрий Лысенко
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