ВС России поразили электроподстанцию в Тернопольской области
Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
ВС РФ продолжают наносить удары по предприятиям военной промышленности и энергетики на территории Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщило Минобороны, сегодня поражена электроподстанция в Колодном Тернопольской области.
«В н.п. Колодное Тернопольской области [поражена] электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский заявил о самой масштабной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам печально известного комика, минувшей ночью целями ВС РФ стали более чем 15 объектов отрасли.
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