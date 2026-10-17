ВС России поразили электроподстанцию в Тернопольской области

ВС РФ продолжают наносить удары по предприятиям военной промышленности и энергетики на территории Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщило Минобороны, сегодня поражена электроподстанция в Колодном Тернопольской области.

«В н.п. Колодное Тернопольской области [поражена] электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявил о самой масштабной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам печально известного комика, минувшей ночью целями ВС РФ стали более чем 15 объектов отрасли.