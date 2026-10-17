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Опубликовано 17 октября, 17:46

ВС России поразили электроподстанцию в Тернопольской области

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

ВС РФ продолжают наносить удары по предприятиям военной промышленности и энергетики на территории Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщило Минобороны, сегодня поражена электроподстанция в Колодном Тернопольской области.

«В н.п. Колодное Тернопольской области [поражена] электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности», — говорится в сообщении.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о самой масштабной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам печально известного комика, минувшей ночью целями ВС РФ стали более чем 15 объектов отрасли.

Больше новостей о ходе спецоперации, российских военнослужащих и ситуации на передовой — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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