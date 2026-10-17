Мощный взрыв прогремел в Чернигове

В Чернигове на севере Украины прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное». В момент инцидента в Черниговской области действовала воздушная тревога.

Администрация города на данный момент официальных комментариев о масштабах разрушений не заявляла. Сейчас в населённом пункте вновь звучат сирены. В местных пабликах горожане пишут о прилёте российских дронов по объектам инфраструктуры ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что украинские военные столкнулись с ограничениями спутниковой связи Starlink, которые мешают применять скоростные беспилотники для перехвата российских воздушных целей. При этом в странах Евросоюза аналогичных затруднений не наблюдается.