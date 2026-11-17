Все 19 человек, находившихся на борту военно-транспортного самолёта Ан-12, погибли при крушении в Кемеровской области. Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Трагедия произошла 17 ноября во время планового полёта. Самолёт рухнул в безлюдной местности, населённые пункты не затронуты.

«Самолет упал в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли», — говорится в сообщении Минобороны.

Для выяснения причин произошедшего на место направлена комиссия Воздушно-космических сил России.

Ранее Life.ru рассказывал о возможных причинах крушения Ан-12 в Кемеровской области. По данным Baza, самолёт запросил аварийную посадку в Кемерове, но не смог добраться до аэропорта. Среди предварительных версий назывались утечка топлива, возгорание двигателя и отказ гидравлической системы.