Крушение военно-транспортного самолёта Ан-12 в Кемеровской области могло произойти из-за неисправности топливной системы, возгорания двигателя или отказа гидравлики. По предварительным данным, один из четырёх двигателей воздушного судна получил серьёзные повреждения при пожаре. Об этом сообщает Baza.

Самолёт выполнял рейс из Новосибирска в Канск, однако примерно после четверти маршрута экипаж запросил аварийную посадку в Кемерове. До аэропорта борт так и не добрался.

Первичный осмотр обломков, по сведениям канала, показал, что сильнее всего пострадал один из двигателей. Его мотогондола практически полностью выгорела, также обнаружены повреждения топливной системы.

Наиболее вероятной причиной катастрофы специалисты предварительно считают утечку авиакеросина. Предполагается, что она могла возникнуть из-за неисправности топливного насоса либо одного из патрубков внутри мотогондолы турбовинтового двигателя.

По одной из версий, вытекшее топливо воспламенилось прямо во время полёта. Последовавший пожар мог привести к отказу механизации крыла, после чего самолёт резко потерял высоту и рухнул примерно в пяти километрах от кемеровского аэропорта.

При этом следователи рассматривают и другие возможные причины, в том числе отказ гидравлической системы. Окончательные выводы пока не сделаны. На месте катастрофы продолжают работать экстренные службы, следственная группа и комиссия по расследованию авиационных происшествий.