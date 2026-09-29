Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 09:06

Минобороны сообщило о 287 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Российские средства ПВО за сутки сбили 287 украинских беспилотников самолётного типа и шесть управляемых авиационных бомб. Такие данные привело Минобороны РФ.

Ведомство также обновило общую статистику с начала специальной военной операции. По его данным, за этот период российские войска уничтожили 247 576 беспилотников. Среди других целей в сводке указаны 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.

ВС РФ удерживают Ямполь и ещё три населённых пункта в Краматорском районе ДНР
ВС РФ удерживают Ямполь и ещё три населённых пункта в Краматорском районе ДНР

Ранее российские войска в ходе ночных ударов поразили в Киеве объекты топливной инфраструктуры, а также два дата-центра — «Укртелеком» и «Дримлайн». Они использовались в интересах ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar