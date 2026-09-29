Минобороны сообщило о 287 сбитых за сутки беспилотниках ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили 287 украинских беспилотников самолётного типа и шесть управляемых авиационных бомб. Такие данные привело Минобороны РФ.

Ведомство также обновило общую статистику с начала специальной военной операции. По его данным, за этот период российские войска уничтожили 247 576 беспилотников. Среди других целей в сводке указаны 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.

Ранее российские войска в ходе ночных ударов поразили в Киеве объекты топливной инфраструктуры, а также два дата-центра — «Укртелеком» и «Дримлайн». Они использовались в интересах ВСУ.