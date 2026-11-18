Звание Героя России получили более 700 военнослужащих с начала специальной военной операции. Ещё свыше 1,2 миллиона человек представили к государственным наградам, сообщил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

«С начала специальной военной операции высшей наградой Российской Федерации «Золотой Звездой» и звания Героя Российской Федерации удостоено более 700 военнослужащих, к государственным наградам представлено более одного миллиона 200 тысяч человек», — приводит его слова Минобороны России.

По данным Горемыкина, ведомственные знаки отличия за это время получили около 1,6 миллиона военнослужащих. Замминистра также отметил, что публичные церемонии вручения государственных наград участникам СВО регулярно проходят на самом высоком уровне. Он назвал это свидетельством заслуженного отношения государства к своим защитникам.