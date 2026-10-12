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Опубликовано 12 октября, 12:07

Минобороны сообщило о боях за четыре населённых пункта в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Подразделения российской группировки войск «Север» ведут бои за несколько населённых пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские военные сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Внутри окружения продолжаются бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку и Чёрное. Кроме того, подразделения группировки «Север» пытаются установить контроль над Приколотным, Котовкой и Гонино. Эти населённые пункты находятся в Харьковской области.

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Татьяна Миссуми
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