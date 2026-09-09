Минобороны сообщило об ударе ФАБ-250 по позиции ВСУ в Харьковской области

Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту временной дислокации украинских военных в районе села Широкое Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, самолёты применили авиабомбы ФАБ-250, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Минобороны опубликовало кадры объективного контроля. В ведомстве заявили, что поставленная цель была поражена.

Российская авиация уже наносила удары по пунктам дислокации ВСУ. Ранее Life.ru писал, что ВКС использовали ФАБ-500 и ФАБ-1500 по целям в Харьковской области и ДНР. По данным Минобороны России, поражение объектов тогда подтвердили кадры объективного контроля.