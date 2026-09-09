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Опубликовано 9 сентября, 18:15

Минобороны сообщило об ударе ФАБ-250 по позиции ВСУ в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту временной дислокации украинских военных в районе села Широкое Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, самолёты применили авиабомбы ФАБ-250, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Минобороны опубликовало кадры объективного контроля. В ведомстве заявили, что поставленная цель была поражена.

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Российская авиация уже наносила удары по пунктам дислокации ВСУ. Ранее Life.ru писал, что ВКС использовали ФАБ-500 и ФАБ-1500 по целям в Харьковской области и ДНР. По данным Минобороны России, поражение объектов тогда подтвердили кадры объективного контроля.

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Николь Вербер
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