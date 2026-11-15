Российские военные поразили сухогруз, который перевозил грузы для обеспечения ВСУ. Удар по морскому судну был нанесён во время его перехода морем, сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.