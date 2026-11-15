Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ
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Российские военные поразили сухогруз, который перевозил грузы для обеспечения ВСУ. Удар по морскому судну был нанесён во время его перехода морем, сообщили в российском оборонном ведомстве.
«Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по сухогрузу с военным грузом в порту Черноморска. По информации Минобороны РФ, атака произошла 14 ноября. Помимо судна, под удар попали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военного имущества.