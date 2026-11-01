Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили почти 400 беспилотников ВСУ. Такие данные 1 ноября привело Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что в отдельной ночной сводке Минобороны отчиталось об уничтожении 235 украинских беспилотников над регионами России. Воздушные цели перехватывали с 20:00 31 октября до 08:00 1 ноября над 16 областями страны и Московским регионом.