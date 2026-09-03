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Опубликовано 3 сентября, 09:44

Минобороны сообщило об уничтожении шести морских дронов ВСУ в Чёрном море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Силы Черноморского флота уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины», — отметили в ведомстве.

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Ранее утром 3 сентября Новороссийск подвергся атаке беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ. В городе включили систему оповещения, а жителей первой береговой линии попросили отойти от окон и не находиться на открытых пространствах у моря.

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Николь Вербер
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