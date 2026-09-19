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Опубликовано 19 сентября, 20:59

Минобороны Украины сообщило о выделении Данией $275 млн на ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vanucci

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vanucci

Дания выделит около $275 млн на укрепление противовоздушной обороны Украины. Об этом украинское Минобороны сообщило в своих соцсетях.

«Дания передаёт внеочередной, 31-й, пакет военной помощи Украине стоимостью около $275 млн», — говорится в публикации ведомства.

По информации министерства, средства пойдут на расширение возможностей украинской ПВО. В июле Копенгаген также направил $12 млн на поддержку энергетики Украины.

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Ранее Финляндия одобрила 34-ю партию военной помощи стоимостью около 290 млн евро. В поставку включили оборудование, которое украинская сторона запросила в срочном порядке. По стоимости новый пакет уступает только одной из предыдущих партий, став второй крупнейшей поставкой Финляндии Украине. После её передачи общая стоимость военного снаряжения, предоставленного Хельсинки, достигнет 3,6 млрд евро.

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Антон Голыбин
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