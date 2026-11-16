Минобороны России сообщило, что в ночь на 16 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 1336 украинских беспилотников самолётного типа. Это самый высокий показатель за одну ночь, если сравнить с данными за весь прошедший год.

Дроны, по данным Минобороны, сбивали над российскими регионами, Крымом, Московским регионом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. До этого наибольшее число беспилотников за ночь ведомство зафиксировало 29 октября — 1 214. В ночь на 13 ноября Минобороны сообщало о 1 198 перехваченных БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области погиб 59-летний мужчина после атаки ВСУ на его автомобиль возле посёлка Красная Гора. По словам губернатора региона Егора Ковальчука, украинские военные сбросили на машину взрывное устройство прямо с дрона.