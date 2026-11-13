Российские войска днём 13 ноября нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также морским судам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, российская армия продолжила наносить удары по инфраструктурным объектам и судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины.

Информация о конкретных объектах, подвергшихся атакам, и последствиях дневных ударов в первоначальном сообщении не приводится.

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ у побережья Одессы. По информации Минобороны, судно перевозило грузы для украинских войск.