Миномёт разорвало на полигоне в Эстонии, пострадали пятеро военных

Пять военнослужащих получили ранения во время испытательных стрельб на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии недалеко от города Тапа. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

Инцидент произошёл 7 сентября во время стрельбы из 120-миллиметрового миномёта. Внутри орудия возникло избыточное давление, после чего ствол разорвало. Рядом с миномётом в этот момент находились пять военнослужащих Скаутского батальона.

Пострадавших осмотрели медики непосредственно на полигоне. Затем всех пятерых доставили в больницу для дополнительного обследования. О случившемся также сообщили их родственникам. По данным ERR, один военный получил тяжёлые травмы. Остальные четверо также пострадали, однако их состояние оценивается менее серьёзно.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают Военная полиция и Департамент полиции безопасности Эстонии. Им предстоит выяснить, почему во время испытательных стрельб внутри миномёта возникло опасное давление.

Центральный полигон Сил обороны находится рядом с Тапа и используется эстонскими военными для проведения стрельб и испытаний вооружения. Инцидент произошёл именно во время тестовых, а не боевых мероприятий.

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