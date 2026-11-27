Средства от технологического сбора на электронику в России направят на разработку и производство отечественной техники. Об этом рассказали в Минпромторге РФ.

«Развитие собственной электроники — общегосударственная задача. Средства сбора служат источником инвестиций в разработку и производство российской техники», — пояснили в ведомстве.

В министерстве рассчитывают, что дополнительные инвестиции позволят нарастить выпуск отечественных устройств и снизить зависимость страны от зарубежных поставок. Платить сбор предстоит как импортёрам, так и российским производителям. На первом этапе механизм затронет три категории товаров, для которых уже действует обязательная маркировка: смартфоны, ноутбуки и телефонные аппараты.

Размер платежа фиксирован для каждой единицы продукции. Ставки утвердили ещё в октябре, чтобы компании могли заранее заложить дополнительные расходы в финансовые планы и договоры с поставщиками.

Правительство России уже утвердило правила расчёта и уплаты технологического сбора. Сам закон вступит в силу 1 декабря, а постановление кабмина — 27 декабря.