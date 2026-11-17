В России могут ввести дополнительный сбор с авиапассажиров для поддержки отечественного самолётостроения. Минпромторг подготовил пакет законопроектов, предусматривающих платежи в размере 500 и 1000 рублей в зависимости от категории перевозчика. Об этом сообщается в материалах ведомства.

Предполагается, что за пассажиров рейсов российских авиакомпаний будет взиматься по 500 рублей, а иностранных — по 1000 рублей. При этом новый платёж не затронет льготные авиабилеты, стоимость которых субсидируется из федерального бюджета.

Собранные деньги направят в государственную казну, после чего используют для поддержки поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских самолётов. Оператором механизма планируется назначить Минтранс.

Для зарубежных перевозчиков предусмотрели отдельную схему. Сбор будут перечислять обслуживающие их российские аэропорты, которые затем смогут компенсировать расходы за счёт тарифов на аэропортовое обслуживание. Кроме того, для внутренних рейсов предлагается установить нулевую ставку НДС в части нового платежа.

В Минпромторге объясняют необходимость дополнительных расходов сложностями перехода на отечественную авиатехнику. Авиакомпаниям нужны средства не только на приобретение лайнеров, но и на подготовку экипажей, обучение технических специалистов, закупку комплектующих и организацию обслуживания.

Новый механизм может заработать в 2027 году. Предполагается, что он поможет финансировать поставки и эксплуатацию 258 самолётов МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300. При этом окончательное решение о введении сбора пока не принято.

Ранее Life.ru сообщал, что в России с 2027 года могут ввести авиасбор от 500 до 1000 рублей. Тогда соответствующая инициатива упоминалась в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам. Предлагалось использовать дополнительные поступления для компенсации расходов на лизинг и эксплуатацию отечественных воздушных судов.