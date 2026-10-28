В России с 2027 года могут ввести авиасбор от 500 до 1000 рублей

В России с 2027 года может появиться дополнительный сбор, который включат в стоимость авиабилетов. За перелёты внутри страны предлагается взимать 500 рублей, а за международные рейсы — 1000 рублей. Полученные средства планируют направить на поддержку 258 отечественных самолётов. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Новый платёж должен помочь компенсировать расходы на лизинг и эксплуатацию российских воздушных судов. Речь идёт о самолётах МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300, поставки которых предусмотрены государственной программой развития авиапромышленности.

Разработкой механизма по поручению президента занимается Минпромторг. Предполагается, что дополнительные средства позволят снизить финансовую нагрузку, связанную с приобретением и использованием новых отечественных лайнеров. При этом окончательное решение о введении сбора пока не принято. В документе указаны предполагаемые размеры платежей, однако конкретный порядок их взимания ещё предстоит определить.

Дополнительная поддержка авиастроения уже заложена и в федеральный бюджет. На программу «Развитие авиационной промышленности» в ближайшие три года предусмотрены субсидии в размере 130,7 миллиарда рублей. Эти деньги планируется направить на реализацию государственных мер поддержки отрасли.

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