Минтранс предложил ввести единый знак для детей, потерявшихся в аэропортах

Ребёнку, потерявшему родителей на вокзале или в аэропорту, предлагают не разбираться в незнакомых указателях, а искать один и тот же символ. Создать такую систему предложила комиссия Общественного совета при Минтрансе России. Об инициативе РИА «Новости» рассказала член комиссии общественного совета по развитию пассажирских перевозок Кира Доросева.

Сейчас ребёнок может встретить разные способы получить помощь: в московском метро есть персонаж «Метроша», на других объектах размещают инструкции, а где-то нет ни узнаваемого обозначения, ни понятной подсказки. Из-за этого детям приходится каждый раз заново выяснять, куда обращаться. Единый знак должен работать как заранее знакомый ориентир. Родители смогут объяснить ребёнку, что при потере взрослых нужно искать это обозначение, а затем обратиться к сотруднику в форме или в пункт помощи.

Доросева также считает необходимым договориться об общих правилах использования символа и действиях работников транспорта. В перспективе такой подход можно распространить на торговые центры, стадионы, концертные площадки и туристические достопримечательности.

Ранее Минтранс РФ заявил, что новый дорожный знак для парковки многодетных семей планируют закрепить в Правилах дорожного движения. Необходимые поправки ведомство подготовит до конца 2026 года. Внешний вид будущего указателя уже определён. Его макет выбрали совместно с гражданами в ходе общественного голосования. Кроме того, регионам рекомендовали разрешить семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать сразу два автомобиля.