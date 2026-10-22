Минпромторг включил Haval H3 и Dargo в список автомобилей для такси

Российские таксопарки смогут использовать ещё две модели китайского бренда Haval — кроссоверы H3 и Dargo. Минпромторг объявил об их включении в перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. После обновления список будет насчитывать 38 моделей.

Оба автомобиля выпускаются по полному производственному циклу на заводе в Тульской области. Благодаря этому они соответствуют необходимым условиям для использования в пассажирских перевозках.

«Перечень автомобилей отечественного производства, соответствующих утверждённым параметрам закона о локализации такси, расширен за счёт автомобилей Haval H3 и Haval Dargo», — сообщили в Минпромторге.

Соответствующее распоряжение правительства уже подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации. Обновлённый перечень с новыми моделями также появится на сайте министерства.

Теперь в списке представлены автомобили 12 брендов, среди которых Lada, Haval, Tenet, Omoda, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, «Атом», Jetour и Jeland. В дальнейшем его планируют расширять по мере появления новых машин российской сборки.

Для включения в перечень автомобилю достаточно соответствовать одному из трёх установленных законом критериев. Они связаны с количеством баллов локализации либо производством в рамках специальных инвестиционных контрактов с учётом даты их заключения и решений правительства.

Напомним, в последний раз Минпромторг расширил перечень автомобилей для такси до более чем 30 моделей. В список вошли машины нескольких российских и китайских брендов, выпускаемые на отечественных предприятиях. Представители отрасли положительно оценили увеличение выбора, однако предупредили, что из-за стоимости новых автомобилей быстро обновить таксопарки будет сложно.