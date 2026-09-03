Минпромторг выбирает двигатель ВК-1600С для обновлённого Ан-2

Для обновлённой версии самолёта Ан-2 планируют использовать отечественный двигатель ВК-1600С, но параллельно изучается и вариант с силовой установкой ВК-800. Об этом в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2026 рассказал заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков.

Он уточнил, что разработка этого двигателя ведётся предприятием «ОДК-Климов» по государственному заказу, и выразил признательность коллегам из Ростеха за проделанную работу.

Заместитель главы уточнил, что в качестве альтернативы ВК-1600С рассматривается силовая установка ВК-800. Однако говорить о календарных точках интеграции нового двигателя преждевременно: на данный момент приоритетом остаётся завершение опытно-конструкторских работ и получение сертификационных документов.

Абраменков справедливо подчеркнул: двигатель — это лишь фундамент для малой авиации, но не панацея. Реальный взлёт отрасли невозможен без триединой формулы: импортозамещенная авионика, «умное» регулирование и ускоренный, но жёсткий сертификационный цикл. Послаблений в вопросах безопасности быть не может — упрощение процедур не должно оборачиваться рисками для пилотов и пассажиров.

Замглавы ведомства добавил, что государство готовит инструменты поддержки для разработчиков и производителей. В частности, обсуждается выдача льготных займов через Фонд развития промышленности на организацию выпуска воздушных судов. Он выразил надежду, что в ближайшие годы российские компании предложат рынку не только обновлённый Ан-2, но и новые самолёты для малой авиации.

Напомним, Life.ru писал, что Россия рассчитывает с 2028 года начать поставки полностью обновлённых Ан-2 с отечественным двигателем. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, на первом этапе машины получат прежний мотор, а затем перейдут на российские силовые установки ВК-800.