Министерство просвещения России заявило о недопустимости произвольного сокращения произведений русских классиков в школьных учебниках. Ведомство поддержало решение включить стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» в новый учебник литературы для пятого класса полностью, без каких-либо купюр.

«Произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде – произвольное сокращение текстов недопустимо», — говорится в заявлении пресс-службы Министерства просвещения РФ.

В Минпросвещения поддержали позицию советника президента России Елены Ямпольской, которая ранее выступила за сохранение полного текста стихотворения. В новом государственном учебнике для пятиклассников «Зимний вечер» будет представлен в авторском варианте, включая четверостишие со словами «Выпьем с горя; где же кружка?».

Ведомство также напомнило о переходе российских школ на единые государственные учебники. С 1 сентября 2027 года обучение по новым пособиям по русскому языку и литературе начнётся в 5–6-х и 10–11-х классах.

Полный переход на государственные учебники будет проходить поэтапно. В частности, обновление учебных материалов для начальной школы запланировано с 2028 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что из учебника литературного чтения для третьеклассников исчезло четверостишие пушкинского «Зимнего вечера». На сокращение обратила внимание жительница Санкт-Петербурга, которая помогала сыну учить стихотворение. Школьник заметил, что текст в учебнике отличается от обычного сборника произведений Пушкина. После этого литературоведы объяснили Life.ru, почему исключение знаменитых строк вызвало споры. Пушкинист Наталья Михайлова сочла сокращение неоправданным, а ректор Литературного института Алексей Варламов предположил, что составители стремились оградить младших школьников от упоминания алкоголя. При этом он напомнил, что строки отражают переживания поэта во время ссылки в Михайловском.