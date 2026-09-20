Минпросвещения утвердило стандарт с 16 предметами для 10–11 классов

С 1 сентября 2027 года для учеников 10–11-х классов начнёт действовать новый образовательный стандарт. Минпросвещения закрепило в нём перечень из 16 дисциплин, которые старшеклассники должны будут осваивать на базовом или углублённом уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

В обязательную часть программы вошли не только традиционные для старшей школы русский язык, литература и математика. В перечне также оказались информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, иностранный язык, ОБЗР и физкультура.

Языковые дисциплины будут зависеть от выбора семьи и возможностей конкретной школы. Это касается родного языка, родной литературы и второго иностранного. Их изучение предусмотрят, если с соответствующим заявлением выступят ученик или его родители и образовательная организация сможет обеспечить такие занятия.

Ранее Life.ru писал, что минимальное количество учебных занятий в 10–11-х классах с 1 сентября 2027 года увеличится с 2170 до 2312 часов за два года. Таким образом, нижняя граница учебной нагрузки вырастет на 142 часа. Максимальный объём при этом останется на уровне 2516 часов за два года, а недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе. Обновлённый ФГОС также позволит старшеклассникам изучать все предметы только на базовом уровне.