В России ожидается новый рекорд по сбору масличных культур — урожай может достичь 35 миллионов тонн, превысив прошлогодний результат на 1,9%. Такой прогноз Минсельхоза приводится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Увеличить производство сельхозпродукции рассчитывают прежде всего за счёт расширения посевов подсолнечника и рапса. К началу октября аграрии уже собрали около 15 миллионов тонн масличных культур.

Хотя уборка подсолнечника идёт медленнее, чем год назад, специалисты связывают это с более поздним началом посевной кампании. Из-за прохладной весны сельхозпроизводителям пришлось сдвинуть сроки полевых работ.

При этом погода в нынешнем сезоне в целом оказалась благоприятнее прошлогодней. Благодаря этому средняя урожайность подсолнечника заметно выросла, особенно в южных регионах России.

Одновременно на рынке сохраняется ценовое давление. На фоне сокращения запасов в августе подорожали семена подсолнечника, что отразилось и на стоимости готовой продукции.

В августе годовой рост потребительских цен на подсолнечное масло ускорился до 4,9%, а в сентябре достиг 6,3%. Однако по мере поступления нового урожая на рынок специалисты ожидают ослабления ценового давления.

Ранее сообщалось, что рссийский аграрный сектор в этом году сохраняет высокий объём производства зерна. В августе Life.ru сообщал, что российские аграрии собрали более 100 млн тонн зерновых, причём темпы уборки опережали прошлогодние на 12,5%. Большие объёмы производства позволяют сохранять значительный экспортный потенциал. В январе Life.ru сообщал, что Россия по итогам 2025 года осталась крупнейшим мировым экспортёром пшеницы, поставив за рубеж 41 млн тонн этой культуры.