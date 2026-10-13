Пшеница дешевле воды: Депутат призвал кабмин срочно вмешаться в ситуацию с ценами на зерно

Российские фермеры рискуют разориться из-за обвала цен на пшеницу, несмотря на высокий урожай зерна. В южных регионах килограмм продают за 5–7 рублей, хотя его производство обходится в 10–13 рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, призвавший правительство срочно вмешаться в ситуацию.

Росстат сообщил, что самообеспеченность России зерном по итогам 2025 года достигла 172,7 %. Это впечатляющая цифра. Но за ней скрывается парадокс: чем больше мы производим, тем хуже становится нашим аграриям. Каждая тонна — это прямой убыток. Я призываю Минсельхоз срочно расширить государственные закупочные интервенции по справедливым ценам. Каплан Панеш депутат Госдумы от партии ЛДПР

По словам парламентария, особенно тяжёлое положение сложилось в Ростовской области. Там пшеница третьего класса стоит около 7,2 рубля за килограмм, а перекупщики предлагают сельхозпроизводителям всего 4–5 рублей. В результате хозяйства вынуждены продавать урожай себе в убыток, чтобы расплатиться по кредитам, выплатить зарплаты и подготовиться к следующему посевному сезону.

«Причина — логистический коллапс. <...> Фермеры вынуждены продавать зерно себе в убыток не потому, что не хотят ждать лучших цен, а потому, что им нужны деньги уже сейчас: платить зарплаты, налоги, обслуживать кредиты, покупать топливо и семена», — заявил Панеш.

Одной из главных причин кризиса Панеш назвал проблемы с вывозом зерна. По его данным, после остановки судоходства по Азово-Донскому каналу экспорт из Ростовской области сократился в 2,2 раза, а доставка тонны продукции до Новороссийска подорожала с трёх до более чем четырёх тысяч рублей. Из-за сложностей с логистикой запасы в Южном федеральном округе превысили десять миллионов тонн.

Депутат предупредил, что дальнейшее падение цен может привести к сокращению посевов. По оценкам фермеров, площади озимой пшеницы способны уменьшиться на 12–20%, а часть хозяйств уже рассматривает переход на другие культуры. При этом доля убыточных сельхозпредприятий, согласно приведённым им данным, достигла 28,5%.

Чтобы поддержать производителей, Панеш предложил увеличить государственные закупки зерна минимум в три-четыре раза по сравнению с запланированными тремя миллионами тонн. По его мнению, это позволит убрать излишки продукции с рынка и остановить снижение закупочных цен.

Ещё одна инициатива касается минимальной стоимости пшеницы при государственных интервенциях. Сейчас для третьего класса установлен порог 11 100 рублей за тонну без НДС. Парламентарий считает его недостаточным и предлагает учитывать реальные затраты сельхозпредприятий. Кроме того, он выступил за субсидирование железнодорожных перевозок, отсрочку кредитных платежей и временный мораторий на банкротство аграриев в пострадавших регионах.

Панеш обратил внимание на противоречие между высокими показателями производства и доходами фермеров. По его словам, самообеспеченность России зерном по итогам 2025 года достигла 172,7%, однако рекордные объёмы сами по себе не гарантируют устойчивости хозяйств. Депутат опасается, что без дополнительной поддержки страна может столкнуться с массовыми банкротствами производителей и сокращением посевов.

«Если мы гордимся самообеспеченностью зерном, мы обязаны сделать так, чтобы аграрии не разорялись, продавая его ниже себестоимости. Иначе через год будем гордиться не урожаем, а пустыми полями», — резюмировал депутат.

Вопрос государственных закупок зерна уже поднимался на федеральном уровне. Как сообщал Life.ru 28 сентября, президент Владимир Путин поручил правительству организовать приобретение продукции у российских сельхозпроизводителей. Такое предложение прозвучало во время встречи с руководителями парламентских партий и было связано с необходимостью помочь аграриям реализовать урожай.