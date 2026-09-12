«Всё мы вывозим»: Лут рассказала о новых маршрутах поставок российского зерна

Россия не испытывает проблем с вывозом зерна на внешние рынки, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По её словам, страна продолжает поставлять продукцию зарубежным покупателям, используя несколько логистических направлений. Об этом она сказала в разговоре с журналистом Life.ru из Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом российского зерна. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Это самая большая ценность, всё мы вывозим!» — добавила Лут.

Министр объяснила, что для экспорта используются маршруты через Балтику и Каспий, по которым уже идут крупные объёмы зерна. Она также отметила, что опасения по поводу возможного ограничения Казахстаном транзита российской продукции не подтвердились.

По словам Лут, Россия развивает и новые направления поставок. В частности, рассматриваются маршруты через Дальний Восток, а также возможность транзита через территорию Китая для выхода на рынки Юго-Восточной Азии. Глава Минсельхоза отметила, что ограничения и изменения в логистике заставили отрасль искать новые решения.

«Вообще вариантов у нас очень много», — сказала министр, добавив, что ситуация стала стимулом для поиска нестандартных подходов.

Лут также заявила, что внутренние потребности России в зерне обеспечены, а страна продолжит поставки зарубежным партнёрам.

Ранее Life.ru уже рассказывал о ситуации с экспортом российского зерна и новых направлениях поставок. В Минсельхозе отмечали, что Россия продолжает развивать логистические маршруты для вывоза аграрной продукции на зарубежные рынки.