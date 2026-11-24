В России по итогам 2026 года рассчитывают получить рекордный урожай плодов и ягод — 2,3 млн тонн в организованном секторе. Такой прогноз представили в Минсельхозе.

К настоящему моменту аграрии собрали свыше 2,1 млн тонн продукции, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 36,4%. Лидирующие позиции в садоводстве занимают яблоки, объём производства которых уже преодолел отметку в два миллиона тонн. До конца года этот показатель в организованном секторе может достигнуть 2,1 млн тонн.

Основные промышленные сады сосредоточены на юге, Северном Кавказе и в центральной части страны. Существенный вклад в обеспечение рынка также вносят владельцы личных подсобных хозяйств, особенно в северокавказских республиках.

Для развития отрасли предусмотрены субсидии на создание новых многолетних насаждений и уход за ними. Предприятиям доступны льготные кредиты и лизинг, а также финансовая помощь при строительстве хранилищ. Отдельные меры поддержки направлены на развитие мелиорации и внедрение современных технологий.