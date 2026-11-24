Минсельхоз спрогнозировал рекордный урожай яблок в России
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В России по итогам 2026 года рассчитывают получить рекордный урожай плодов и ягод — 2,3 млн тонн в организованном секторе. Такой прогноз представили в Минсельхозе.
К настоящему моменту аграрии собрали свыше 2,1 млн тонн продукции, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 36,4%. Лидирующие позиции в садоводстве занимают яблоки, объём производства которых уже преодолел отметку в два миллиона тонн. До конца года этот показатель в организованном секторе может достигнуть 2,1 млн тонн.
Основные промышленные сады сосредоточены на юге, Северном Кавказе и в центральной части страны. Существенный вклад в обеспечение рынка также вносят владельцы личных подсобных хозяйств, особенно в северокавказских республиках.
Для развития отрасли предусмотрены субсидии на создание новых многолетних насаждений и уход за ними. Предприятиям доступны льготные кредиты и лизинг, а также финансовая помощь при строительстве хранилищ. Отдельные меры поддержки направлены на развитие мелиорации и внедрение современных технологий.
Ранее Life.ru рассказывал о предварительных итогах уборочной кампании 2026 года. К 11 ноября сельхозпроизводители обмолотили почти 97% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Окончательный объём сбора зерна после очистки и сушки оценивается в 140 млн тонн. Положительную динамику продемонстрировало и производство масличных культур, увеличившееся почти на 13% относительно сопоставимого периода 2025-го. По завершении сезона министерство рассчитывает получить более 35 млн тонн этой продукции. Прогноз по сахарной свёкле составляет 52 млн тонн.