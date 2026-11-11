Российские аграрии собрали около 140 млн тонн зерна в бункерном весе, включая более 95 млн тонн пшеницы. Уборка зерновых и зернобобовых завершена почти на 97%, сообщил Минсельхоз по итогам выступления главы ведомства Оксаны Лут в Комитете Госдумы по аграрным вопросам.

Итоговый урожай министерство оценивает примерно в 140 млн тонн в чистом весе — после очистки и сушки. Это прогноз на завершение сезона, тогда как текущий показатель отражает массу зерна до обработки. Рекордного результата ведомство ждёт по плодам и ягодам: сбор может достичь 2,3 млн тонн. Из этого объёма около 2,1 млн тонн придётся на яблоки.

Масличных культур уже собрано 34,8 млн тонн — почти на 13% больше, чем на сопоставимую дату прошлого года. По итогам уборки Минсельхоз рассчитывает получить более 35 млн тонн в чистом весе. Урожай сахарной свёклы прогнозируется на уровне 52 млн тонн.

В рыбной отрасли ожидается рекордный вылов сельди — около 800 тысяч тонн за год. Выпуск продукции аквакультуры, по данным министерства, увеличился более чем на 15%.

За девять месяцев также выросло производство свинины, молока и яиц. В переработке положительную динамику показали крупы, растительные масла, сыры, плодоовощные и мясные консервы.

Ранее Life.ru рассказывал, что аграриям 22 регионов выделят свыше 13 млрд рублей на поддержку сева озимых. Средства направят на частичное возмещение расходов на полевые работы. Решение принято на фоне сложностей с перевозкой сельхозпродукции через Азово-Черноморский бассейн.