Минтранс допустил появление «пухососов» на улицах

Министр транспорта России Андрей Никитин допустил, что роботы для уборки тополиного пуха могут появиться на улицах страны. По его словам, ведомство готово обеспечить необходимое нормативное сопровождение, если такая техника понадобится коммунальным службам.

Пухососы могут появиться на улицах России. Видео © TikTok / mos_reporter

«Если они будут нужны нашим коммунальщикам, мы обеспечим всё необходимое нормативное сопровождение и нужные решения», — сказал Никитин «НЬЮМ ТАСС» на полях Международного форума молодёжи.

Речь идёт о «пухососах» — компактных синих роботах, которые в шуточном ролике собирают аллергены и тополиный пух на улицах Москвы. Видео было создано с помощью нейросетей и 3D-графики и разошлось в социальных сетях в сезон цветения тополей.

После публикации ролика блогеры начали предлагать российским мэрам приобрести подобную технику для коммунальных служб.

Ранее в Москве начали тестировать многофункциональных роботов для уборки улиц, способных собирать листья, пыль и мелкий мусор. В «Сколково» также испытывали для них насадки для уборки тополиного пуха.