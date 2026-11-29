Министерство транспорта России поддержало идею создания единого чёрного списка авиадебоширов, которым перевозчики смогут отказывать в перелётах. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс и КоАП уже внесены в Госдуму, рассказал ТАСС глава ведомства Дмитрий Ядров.

Сейчас российские авиакомпании самостоятельно формируют реестры нарушителей порядка на борту. При этом попавшие в него пассажиры сохраняют возможность пользоваться услугами других перевозчиков.

«Новый механизм позволит сделать так, чтобы грубое нарушение на рейсе одного перевозчика становилось законным основанием для отказа в перевозке и у других компаний», — пояснил министр.

Приоритетом для ведомства остаются безопасность полётов и спокойствие добросовестных пассажиров и членов экипажей, подчеркнул Ядров.

Право вести собственные чёрные списки пассажиров российские авиакомпании получили в 2018 году. Перевозчики могут отказывать авиадебоширам в перевозке сроком на один год.

Ранее Life.ru сообщал, что парламентарии также предложили увеличить срок действия ограничений для авиадебоширов при повторном нарушении до трёх лет. Кроме того, инициатива предусматривает расширение перечня оснований для включения пассажиров в чёрный список. В частности, туда хотят добавить мелкое хулиганство. При этом предлагается сохранить исключения для пассажиров, которым необходимо добраться до места лечения или похорон близкого родственника.