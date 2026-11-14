Минтранс предложил отказаться от практики, при которой российские ПДД действуют ограниченный период и требуют последующего переутверждения. Сейчас срок действия правил установлен до 1 марта 2029 года, однако ведомство считает такую временную границу лишней, пишет РИА «Новости».

Для этого министерство подготовило поправки к постановлению правительства. Из документа хотят убрать пункт с датой окончания действия ПДД. Сами требования к водителям и другим участникам движения менять в рамках этой инициативы не предлагают.

В Минтрансе объяснили, что периодическое переиздание правил не имеет смысла. Ведомство также указало на соответствие российских ПДД Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. По мнению министерства, её нормы позволяют участникам движения одинаково трактовать дорожные предписания.

Ранее Life.ru писал, что автомобилистам могут присылать фиктивные постановления о нарушениях ПДД с реквизитами для перевода денег мошенникам. Внешне такие документы имитируют официальные квитанции, однако проверить их подлинность можно по нескольким деталям. Одна из главных причин для сомнений — канал доставки. Если постановление приходит в мессенджере или на электронную почту, оплачивать его по приложенной ссылке не следует.