Минтранс РФ рассматривает запуск реверсивного движения по Крымскому мосту
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На Крымском мосту продолжаются восстановительные работы после атаки украинских беспилотников. Министерство транспорта России рассматривает возможность возобновления автомобильного движения в реверсивном режиме. Об этом сообщили в ведомстве.
«Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме», — говорится в сообщении Минтранса РФ.
Автомобильную часть переправы временно закрыли после удара БПЛА. При этом железнодорожное сообщение, по данным министерства, осуществляется в штатном режиме. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ограничения на проезд автомобилей могут продлиться ориентировочно до середины дня 16 ноября. Для устранения последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развёрнут оперативный штаб.
Сроки полного восстановления движения пока не называются. Возможность запуска реверса специалисты оценивают с учётом проводимых работ.
О том, как утром 16 ноября развивались события после атаки и почему в Керчи развернули оперштаб, — в материале Life.ru «последствия удара по Крымскому мосту 16 ноября».
Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Аксёнов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту и развёртывании оперативного штаба в Керчи. Глава республики призвал жителей и гостей полуострова ориентироваться исключительно на официальную информацию.
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