Минцифры совместно с представителями IT-отрасли подготовило пакет документов, определяющих правила развития и регулирования искусственного интеллекта в России. Проекты подзаконных актов уже вынесены на общественное обсуждение.

Большим фундаментальным моделям ИИ смогут присваивать два статуса — суверенный и национальный. В первом случае речь идёт о полностью отечественных разработках, во втором допускается использование иностранных компонентов и решений с открытым кодом. Однако создавать и обучать такие системы должны зарегистрированные в стране юридические лица. При этом компании обязаны сохранять возможность самостоятельно изменять ключевые характеристики своих продуктов и совершенствовать их функционал.

Для обучения нейросетей предлагается открыть доступ к государственным информационным ресурсам, за исключением персональных сведений и охраняемой законом тайны. Создатели алгоритмов смогут пользоваться как существующими наборами материалов, так и запрашивать недостающие данные.

«Новое регулирование повысит безопасность ИИ-сервисов для граждан и бизнеса и создаст условия для активного развития отечественных технологий», — отметили в министерстве.

Вступление основных положений в силу намечено на 1 марта 2027 года.