Россия не должна вновь оказаться в ситуации, когда технологии могут отключить одним нажатием кнопки из-за рубежа. Об этом президент Владимир Путин заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства подчеркнул, что Москва продолжит развивать собственные фундаментальные модели ИИ. По его словам, такие разработки позволяют укреплять научный, промышленный и технологический потенциал страны.

Президент предупредил и о другой опасности — возможности скрытого использования зарубежных программ в интересах их разработчиков или других сторон.

«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам «нажимают кнопку», и вообще всё перестаёт работать, либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, как иностранные партнёры в определённый момент покинули страну, оставив отечественные предприятия в сложном положении. По его мнению, подобная зависимость в сфере искусственного интеллекта недопустима.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин поручил правительству организовать централизованный сбор научно-технической информации для обучения отечественных моделей ИИ. Кабмин также должен при необходимости подготовить изменения в законодательство, которые позволят обеспечить российских разработчиков такими данными.