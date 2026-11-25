Российские регионы должны до 1 декабря 2026 года собрать сведения об интернет-провайдерах, чьи сети размещены в многоквартирных домах, и передать их для внесения в государственную информационную систему ЖКХ. Соответствующее поручение направило Минцифры. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письма ведомства, адресованные Минстрою и региональным администрациям.

Информацию необходимо собрать по специальному шаблону и направить в Минстрой. В дальнейшем сведения об операторах связи должны аккумулироваться в ГИС ЖКХ. Это позволит получить более полную картину того, какие компании обслуживают многоквартирные дома в разных регионах страны.

В частности, систематизация данных поможет выявлять жилые комплексы и дома, где фактически присутствует только один интернет-провайдер. Это важно для оценки конкуренции между операторами и выявления возможных препятствий для подключения альтернативных поставщиков услуг.

В Минцифры также напомнили, что управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие организации, отвечающие за управление многоквартирными домами, обязаны размещать в ГИС ЖКХ сведения об операторах, чьи сети находятся на объектах общего имущества.

Такое требование предусмотрено действующими правилами взаимодействия провайдеров и управляющих организаций. Они позволяют операторам размещать и обслуживать сети связи в многоквартирных домах для предоставления услуг жильцам без необходимости получать отдельное согласие общего собрания собственников.