Подать заявку на смену мобильного оператора с сохранением номера теперь можно через «Госуслуги». К сервису подключены компании, работающие с базой данных перенесённых номеров, сообщило Минцифры.

Для оформления нужно войти в личный кабинет, открыть раздел «Сим-карты» и выбрать номер, который предстоит перенести. Затем — указать сведения по подсказкам сервиса и отправить заявление.

Заявка автоматически поступит независимому оператору базы данных перенесённых номеров. Он проверит соблюдение условий перехода. Если проверка пройдёт успешно, новый оператор свяжется с абонентом для выбора тарифа и оформления договора.

Подписать документы можно в салоне связи или дистанционно с помощью электронной подписи. Операторы большой четвёрки и ряд других компаний могут направить договор в приложение «Госключ». После оформления абонент получит сим-карту, на которую перенесут прежний номер. Ещё один способ подать заявку — сайт оператора базы данных перенесённых номеров. Там также можно сравнить тарифы и посмотреть качество покрытия в нужном регионе. Прежние варианты обращения — через сайт или офис выбранного оператора — сохраняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов, приобретённых за границей или ввезённых без надлежащего таможенного оформления. Владельцам таких устройств планируют предоставить две недели для внесения IMEI в специальный реестр. Если человек не выполнит требование, его телефон перестанут обслуживать российские мобильные операторы. При этом ранее подключённые к отечественным сетям аппараты смогут продолжить работу без дополнительных процедур.