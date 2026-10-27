«Мурашки и онемение»: Ревматолог раскрыла, как привычка держать телефон вредит рукам

Привычка часами держать смартфон одной рукой может привести к болезненным ощущениям в кисти и нарушению чувствительности мизинца. Чтобы снизить риск неприятных последствий, стоит чаще менять положение рук и использовать специальные держатели для гаджетов. Об этом рассказала врач-ревматолог Дарья Кусевич.

По словам специалиста, проблема не ограничивается нагрузкой непосредственно на палец. Длительное удерживание локтя в согнутом положении способно вызвать сдавление локтевого нерва, отвечающего в том числе за чувствительность мизинца.

Первыми тревожными признаками могут стать покалывание, онемение, боль и ощущение ползающих мурашек. При длительном нарушении работы нерва возможно ослабление мышц кисти и изменение положения пальцев.

Для профилактики Кусевич посоветовала пользоваться телефоном обеими руками, периодически разгибать локти и делать небольшие перерывы.

«Для профилактики стоит регулярно делать мягкую гимнастику и самомассаж кистей», — подчеркнула ревматолог.

В частности, полезно положить ладонь на стол и поочерёдно приподнимать пальцы, а затем осторожно разводить их в стороны. Снизить нагрузку также помогут кольцо-держатель или ремешок на корпусе смартфона.

Если неприятные ощущения уже возникли, лучше обратиться к специалисту. В отдельных случаях могут потребоваться индивидуальные упражнения или ортез для поддержания пальца. При этом бесконтрольно использовать эспандеры и чрезмерно нагружать ослабленную кисть не рекомендуется.

В беседе с «Москвой 24» врач также напомнила, что постоянная работа большим пальцем при прокручивании ленты способна перегружать сустав у его основания.