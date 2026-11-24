Юмористка Елена Воробей показала фигуру в бикини во время отдыха на Мёртвом море. Артистка поделилась пляжными снимками в своём блоге в сети после похудения почти на 20 килограммов.

Елена Воробей показала фигуру в бикини после похудения на 20 кг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @vorobei_elena

59-летняя звезда «Аншлага» отправилась на курорт вместе с друзьями и коллегами. Компания решила попробовать местные лечебные грязи, которыми отдыхающие обмазываются с головы до ног. Однако даже в таком виде Воробей не удалось остаться незамеченной — другие туристы всё равно узнавали артистку и подходили к ней.

До этого юмористка рассказывала, что долгое время пыталась похудеть с помощью ограничений в питании. Она исключила сладкое и мучное, однако с возрастом привычные способы перестали приносить желаемый результат. В итоге избавиться почти от 20 килограммов ей помог назначенный врачом препарат, применяемый при диабете второго типа. По словам Воробей, она придерживалась рекомендаций специалиста и следила за своим состоянием.

Ранее Life.ru сообщал о другой фотосессии Елены Воробей в купальнике. В октябре артистка показала фигуру в чёрном сценическом наряде со стразами и туфлях на высокой платформе. Тогда юмористка пошутила, что в свои 59 лет выглядит несколько вызывающе.