«Выгляжу чуточку вызывающе»: 59-летняя Елена Воробей показала фигуру в купальнике

Елена Воробей показала фигуру в слитном купальнике и призналась, что в свои 59 лет выглядит «чуточку вызывающе». Снимком из гримёрки юмористка поделилась в соцсетях.

Для кадра пародистка выбрала чёрную модель, украшенную сияющими камнями на лямках и чашках. Образ она дополнила туфлями на высокой платформе с ремешками вокруг щиколоток.

«Кажись, в свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе... Идеальный концертный костюм для югов! А это я плюсанула полтора килограмма на Дальнем Востоке — морепродукты набросились на меня, а я не сопротивлялась», — призналась она.

Ранее Ирина Пегова показала подписчикам фото из отпуска. На одном из снимков народная артистка РФ позирует в купальнике с яркими цветами. Она стоит на песчаных скалах и смотрит вдаль. Как отмечают подписчики, цветочный принт оживляет песочно-скалистый пейзаж. Поклонникам такой контент понравился. В комментариях Пегову засыпали комплиментами.