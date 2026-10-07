«Выгляжу чуточку вызывающе»: 59-летняя Елена Воробей показала фигуру в купальнике
Елена Воробей примерила купальник и туфли на платформе
Елена Воробей показала фото в слитном купальнике из гримерки. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vorobei_elena
Елена Воробей показала фигуру в слитном купальнике и призналась, что в свои 59 лет выглядит «чуточку вызывающе». Снимком из гримёрки юмористка поделилась в соцсетях.
Для кадра пародистка выбрала чёрную модель, украшенную сияющими камнями на лямках и чашках. Образ она дополнила туфлями на высокой платформе с ремешками вокруг щиколоток.
«Кажись, в свои 59 я выгляжу чуточку вызывающе... Идеальный концертный костюм для югов! А это я плюсанула полтора килограмма на Дальнем Востоке — морепродукты набросились на меня, а я не сопротивлялась», — призналась она.
Ранее Ирина Пегова показала подписчикам фото из отпуска. На одном из снимков народная артистка РФ позирует в купальнике с яркими цветами. Она стоит на песчаных скалах и смотрит вдаль. Как отмечают подписчики, цветочный принт оживляет песочно-скалистый пейзаж. Поклонникам такой контент понравился. В комментариях Пегову засыпали комплиментами.
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